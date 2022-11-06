تأجيل محاكمة المتهم بقتل «فتاة بورسعيد» لرفضها الارتباط به إلى ديسمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، اليوم الأحد، تأجيل جلسة المتهم بقتل «خلود» المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد»؛ لرفضها الارتباط به، إلى ديسمبر المقبل.

وقال محمد صفا ممثل الدفاع عن القتيلة، إنه تم تأجيل الجلسة على أن تتولى النيابة العامة للمرافعة في الجلسة المقبلة، ويتوقع أن تكون جلسة سريعة للفصل في القضية.

عرض المتهم على الطب الشرعي

وأوضح محمود الغندور محامي المجني عليها، أن جلسة اليوم كانت إجرائية، وأن دفاع المتهم طلب عرض القاتل على الطب الشرعي لبيان حالته النفسية والصحيةن وأن لديه هوس عاطفي وحالة نفسية تعرضه لاتخاذ إجراءات غير مسؤول عنها، وهي محاولة من الدفاع لتبرئة الجاني من اتهامه بالقتل عمدا مع سبق الإصرار.

كانت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة قد عقدت أولى الجلسات اليوم بعد أن أمر المحامي العام لنيابات بورسعيد إحالة المتهم محمد سمير بقتل المجني عليها خلود السيد؛ لرفضها استكمال خطبته لغيرته المفرطة عليها، وعزم قتلها وانتقل إلى شقتها عن طريق شرفة مسكنها بحي الشرق ودخل عليها وقتلها خنقا.