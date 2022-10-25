مصير قاتل نيرة أشرف بعد وفاة فريد الديب: الجريمة مسجلة بالصوت والصورة

فارق المحامي الكبير فريد الديب الحياة صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد عيد ميلاده بيومين، حسبما ذكرت ابنته إثر مروره بوعكة صحية منذ أشهر وجرى نقله إلى المستشفى جراء مضاعفات سرطان الدم.

اعتزال الديب بسبب السرطان داخل المحكمة

وفي مارس الماضي كشف «الديب»، الستار عن مرضه بالسرطان، أمام محكمة الجنايات، خلال مرافعته في القضية الشهيرة «الآثار الكبرى»، للدفاع عن رجل الأعمال حسن راتب، وأفصح عن رغبته في الاعتزال، قائلًا: «دي ممكن تكون المرة الأخيرة التي أقف فيها أمام المحكمة، وشرفت بشغلي في المحاماة والسلك القضائي لمدة 60 سنه، وأنا دلوقتي أعاني من أمراض سرطان الدم وغيرها، وأريد أن أشعر أني أديت واجبي كاملًا».

طعن لقاتل نيرة أشرف

ليتفاجأ الجميع بعودة «الديب»، وتقدمه بطعن جديد أمام محكمة النقض، للدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، والطعن على الحكم الذي صدر ضد المتهم بالإعدام.

وكان «الديب» أودع مذكرة أسباب طعن محمد عادل أمام محكمة النقض، قبل انتهاء الـ 60 يومًا، وهي المدة القانونية للطعن على الحكم الجنائي بالإعدام.

مصير محمد عادل ومذكر الطعن

بعد وفاة فريد الديب، تساءل العديد حول قبول مذكرة الطعن، وما مصير قاتل نيرة أشرف، ليرد أشرف ناجي المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الديب» أودع مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، قبل الـ 60 يومًا، وهو الموعد المحدد لها، وهنا لا يشترط وجود المحامي أمام محكمة النقض، لأن وضع محاكم الجنايات مختلف لأن الوكالة تنتهي بذلك، ويجب على الموكل توكيل محامٍ آخر للدفاع عنه.

محامي نيرة أشرف: الجريمة مسجلة بالصوت والصورة

ومن جانبه قال المحامي خالد عبد الرحمن رئيس هيئة الدفاع عن الطالبة الضحية نيرة أشرف في أحاديث سابقة لـ«الوطن»، إن مصير قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض سيكون الإعدام شنقًا لأن القضية موثقة بالصوت والصورة حسبما انتهت محكمة الجنايات في حكمها القاضي بإعدام المتهم وفق الأدلة الدامغة التي أقامتها النيابة العامة على المتهم.