محافظ بورسعيد: توريد أكثر من 100 طن أرز للأسواق لتلبية احتياجات المواطنين

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، توريد أكثر من 100 طن أرز من مصنع مضرب الأرز بجنوب بورسعيد في أقل من أسبوع للأسواق والمحلات والجمعيات الاستهلاكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للدفع بأكبر كمية من الأرز بالأسواق والمنافذ المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة احتكار بعض التجار للسلع الاستراتيجية والغذائية المهمة.

متابعة العمل بمضرب الأرز

ويتابع محافظ بورسعيد بصفة مستمرة موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز بجنوب المحافظة الذي يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

طاقة استيعابية 100 طن

يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة آلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزونا كافيا من سلعة الأرز الاستراتيجية المهمة.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات التموينية لضبط محتكري السلع الغذائية، وناشد المواطنين بالوعي بجهود الدولة في توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.