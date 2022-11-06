«كيت ميدلتون» تسير على نهج «ديانا» في اعتماد «موضة الزي الموحد»: جرأة وثقة

«قد تكون متزوجة من وريث العرش ولكن عند الموضة فهي تسير على نهج حماتها الملكة إليزابيث»، بهذه الكلمات وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة الأمير ويليام المرشح لوراثة عرش إنجلترا بعد والده الملك تشارلز حول النهج الجديد الذي ظهر في ملابسها في الأماكن العامة خلال فصل الشتاء.

واعتبرت الصحيفة أن «ميدلتون» لديها القدرة على ارتداء زي موحد اللون بثقة كاملة، واختيار ألوان محايدة وفي نفس الوقت تُظهر جاذبيتها ومنه فستان شتوي لونه «بيج».

موضة اللون الواحد

وظهرت «ميدلتون» في مدينة «سكاربورو» في مقاطعة يوركشاير، وهي مرتدية فستان لونه «بيج»، بينما كل اكسسوارته بداية من الحذاء إلى حزام الخصر وحقيبة اليد كلها كانت بنفس اللون.

واعتبرت الصحيفة أنها صارت تأخذ هذا نهج اللون الموحد في أزياءها كنظام ثابت في كل المناسبات التي تظهر بها، إذ يعتبر اللون الموحد في الملابس سببا في أن يبدو المرء بوضوح في وسط الحشود، وهو ما تميزت به الملكة إليزابيث أيضا.

ووصفت الصحيفة «ميدلتون» بأنها تحب المخاطرة بشكل مختلف، فهي على عكس الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لا تحب ارتداء ملابس صاخبة، بل تحب الألوان الهادئة والمحايدة، كما أنها ترتدي أزياء مكونة من قطعة واحدة وليس قطعتين كما كانت الملكة إليزابيث تحب أن ترتدي.

وقالت الصحيفة إنّ هذا الاتجاه الجديد في الموضة، بخصوص ارتداء أزياء موحدة اللون، ظهر بشكل واضح في عروض أزياء الربيع بداية هذا العام، وكانت دار أزياء «فالنتينو» من دور الموضة، التي ركزت عليه بشدة في أزيائها، وقدم المسؤولين في الدار عرض كامل من الأزياء لون واحد وهو اللون الوردي النيون المذهب، وبالفعل عدد كبير من المشاهير الإناث، بدأوا يميلوا إلى تقليد «ميدلتون» ليس فقط في الفساتين بل في المعاطف ومستلزماتها.