قمة «تكني لريادة الأعمال» توصي بتضمين الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

أوصت حلقة نقاشية خاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، مع تضمين الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية، لبناء أجيال من الشباب تنسجم مع التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم.

وأكد المتحدثون خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال التي انطلقت أمس بمكتبة الإسكندرية، أن مجال الذكاء الاصطناعي مليء بالفرص التي يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والمبتكرين الاستثمار فيها في جميع المجالات، خاصة خدمة القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والطاقة والمياه والرعاية الصحية والتعليم والقطاع المالي وغيرها.

قطاع الصحة استفاد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وقال يحيى مجاهد، رئيس شركة مختصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجال طب الأسنان، إن قطاع الصحة استفاد كثيرا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص ومساعدة الأطباء في اتخاذ القرار السليم وإصرار العلاج المناسب، مشيرا إلى أن شركته نجحت في تطبيق تقنيات حديثة لتشخيص أمراض ومشكلات الأسنان وتصميم التركيبات.

الذكاء الاصطناعي سيخلق العديد من الوظائف

وقال ماركو رزق، خبير برمجيات، إن الذكاء الاصطناعي سيخلق العديد من الوظائف من أصحاب المواهب للشباب، خاصة في البرمجة ودعم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

بينما قال كريم علي، أحد مؤسسي شركة تعمل مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم المزارعين يساهم في زيادة المحصول ومقاومة الآفات الزراعية واتخاذ القرارات المناسبة للزراعة وللري والتسميد ومواكبة التغيرات المناخية، مشيرا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تزال في بدايتها لكنها قادرة على ترك أثر إيجابي جدا في السوق المصري وتحسين وتطوير جميع القطاعات.

الذكاء الاصطناعي سيضيف 12 تريلون دولار على اقتصاد العالم

وأوضح محمد الدلال، المدير التنفيذي لـ«تكني»، أن الذكاء الاصطناعي سيضيف ما يعادل 16 تريلون دولار لاقتصاد العالم خلال السنوات القادمة، وسيقود الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي عبر قيامه بالمهام والوظائف التي يقوم بها البشر حالياً، ولكن بشكل أسرع وأرخص وأكثر دقّة، مضيفا أن هدف «تكني» هو تعزيز نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي، حيث تعقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي ورفع مهارات الشباب في هذا المجال.