سامح شكري يطالب العالم بتنحية خلافاته جانبا لمواجهة أزمة المناخ

قال سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية لـCOP27، إنّ الوصول على مرحلة صافي صفر انبعاثات مرتبط بشكل أساسي بالتكيّف، لافتا إلى أهمية مساعدة الدول النامية على تنفيذ مشروعات التكيّف، لمواجهة أزمة المناخ، كما تحدّث عن تنحية أي ظروف جانبا، كي لا يكون هناك مبررات للتأخر والتباطؤ في تحقيق الأمور الخاصة بتغير المناخ: «رأينا درجات التأثير على البشر في باكستان، وهناك الكثيرين فقدوا منازلهم، فضلا عن الموجات الحارة وحرائق الغابات، وكل هذا سبب خسارة مالية».

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمناسبة انطلاق مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، إنّ الموقف الجيوسياسي المرتبط بأزمة المناخ صعب للغاية، وهناك العديد من الأعباء والأمور التي يجب معالجتها، والتي قد تتأثر من خلال الأجواء الدولية، متابعا: «مقارنة بالتغير المناخي الخاص بالعالم كله، هناك نقلة نوعية يجب أن تكون موجودة، فالتغير المناخي أمر حيوي ومصيري، ويجب ألا يتأثر التقدم الخاص بتحقيق الالتزامات المرتبطة به».