أستاذ سياسة دولية: مؤتمر تغير المناخ يروج لمصر سياحيا ويجذب الاستثمارات

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة بني سوسف، إن قمة المناخ التي تنطلق اليوم من شرم شيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، استثنائية بالنسبة لمصر وسيكون لها مكاسب كثيرة على كل الأصعدة وفي كل القطاعات، لأن قدرة مصر على تنظيم مؤتمر بحجم مؤتمر المناخ واستقبال عدد كبير من الزوار هذا بحد ذاته يعكس قدرة مصر على مجاراة الدول المتقدمة.

المكاسب الاقتصادية لمؤتمر المناخ

وأضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات دولية يعكس اهتمام مصر بتطوير البنية التحتية للدولة وفي المدن الكبيرة مثل شرم الشيخ والقاهرة والأقصر، ويشجع دول العالم على التوجه إلى مصر للسياحة وهذا من المكاسب الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن مؤتمر المناخ COP27 سيقدم ترويجا سياحيا وسيكون جاذبا للاستثمارات من شركات دولية وإقليمية.

وأوضح أستاذ السياسة الدولية، أن من ضمن مكاسب مؤتمر المناخ لمصر هو الاعتراف الدولي بأن هناك استقرارا أمنيا وسياسيا في الدولة، ويعطي انطباعا جيدا وسمعة طيبة عن مصر في الخارج؛ ما سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الدولة، كما سيمكن مصر من عرض خطتها للتنمية المستدامة 2030 أمام عدد كبير من المسؤولين وذوي الرأي، وسيجعل هذا العالم كله يدرك الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

المكاسب السياسية لمؤتمر المناخ

وأكد أن من المكاسب السياسية المتوقعة من المؤتمر على مصر، هو توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية التي من أهمها الأمن المائي المصري وكيفية تأثير تغير المناخ عليه، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد من الشراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية للمشروعات التي تساعد في مواجهة تغير المناخ في مصر.