وكالة الأنباء الليبية: المنفي وعقيلة يبحثان في القاهرة سبل الخروج من الانسداد السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة أمس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وذكرت الناطقة بسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

كما تناول اللقاء -حسب وهيبة- أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية، مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.