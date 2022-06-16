رئيس التحرير

محمود مسلم

وكالة الأنباء الليبية: المنفي وعقيلة يبحثان في القاهرة سبل الخروج من الانسداد السياسي

كتب:

الوطن
04:58 م | الخميس 16 يونيو 2022
ليبيا

ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة أمس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وذكرت الناطقة بسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

كما تناول اللقاء -حسب وهيبة- أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية، مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

اقرأ المزيد:

تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين إلى ليبيا لـ13 يوليو

وزير الخارجية: الميليشيات والتدخلات الخارجية تعقد الأوضاع في ليبيا

ليبيا والولايات المتحدة تستعرضان الأوضاع الأمنية في البلاد

كتاب كوري شمالي: نطور برامجنا الدفاعية حتى لا نواجه مصير ليبيا

اشتعال المظاهرات في إيران.. وأسر قيادي «داعشي» في عملية عسكرية جنوب ليبيا

مسلحون يغتالون فنانا عربيا شهيرا أمام منزله في ليبيا.. والسبب «أغنية»

النيابة العامة تدرب الأشقاء في ليبيا على مكافحة جرائم غسل الأموال

النيابة العامة تعقد ثاني أيام الدورة التدريبية للأشقاء في ليبيا

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر.. خطوات التقديم والشروط

سفير مصر في الهند يلتقي نائب وزير السياحة لبحث سبل جذب الوفود من نيودلهي

ما السبب وراء شدة حرارة الصيف في مصر؟ خبير مناخ يجيب

«صندوق تحيا مصر»: جدول دوري سنوي لمتابعة احتياجات المناطق الحدودية

سفير مصر ببرلين: الجامعة الألمانية في القاهرة قلب التعاون بين البلدين

الهجرة تطلق «اتكلم متخافش.. مصر معاك» لدعم المصريين في الخارج نفسيا
بقلم الوطن