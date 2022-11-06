مدير المدينة الشبابية في شرم الشيخ: الطاقة الشمسية الداعم الأول للمناخ

الخوف من التغير المناخي، خاصة التزايد المفرط للانبعاثات الكربونية، دفع معظم الدول للبحث عن مصادر أخرى، وكانت من بينهم مصر، إذ بدأت في استخدام أحد مصادر الطاقة النظيفة، وهي الطاقة الشمسية، بالتزامن مع مؤتمر المناخ، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، فكان الاستخدام الأول للطاقة الشمسية في شرم الشيخ بالمدينة الشبابية.

الشافعي: شرم الشيخ مليئة بالطاقة الشمسية

قال حسام سعيد الشافعي، المدير العام للمدينة الشبابية بشرم الشيخ، إن مؤتمر المناخ، يساعد بقوة هائلة في دعم البلاد، والحد من التغيرات المناخية، كما أن مدينة شرم الشيخ «المدينة الخضراء»، بها عدة أماكن صديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الشمسية منها المدينة الشبابية، وهي أول مدينة على مستوى الجمهورية تستخدم الطاقة الشمسية.

فوائد الطاقة الشمسية

وأكد حسام الشافعي، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، حصلت على الاعتماد كأول نموذج لمستشفى حكومي خضراء في مصر «صديقة للبيئة»، موضحا أن استخدام الطاقة الشمسية داخل المدينة الشبابية، المشروع الأول من نوعه داخل المدينة، وأن استخدام الطاقة الشمسية عملت على عدة عناصر، أنها طاقة مستدامة، وحماية الأشخاص من الانبعاثات الكربونية، ثم توفير الاستهلاك.

اعتماد المدينة الشبابية على الطاقة الشمسية كليا

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استخدام الطاقة الشمسية داخل المدينة الشبابية، ساعد على توفير أكثر من 50% من الطاقة الكهربائية، كما أنه تم اعتماد المدينة كليا على الطاقة الشمسية في استخدام المطابخ وكافة الغرف، كما أنه تم تخصيص الواح شمسية للاستخدامات المختفة.

وتابع المدير العام للمدينة الشبابية، أن عدد الألواح التي تلتقط الطاقة الشمسية ما يقرب من 80 لوحا، مضيفا أن الألواح تلتقط الطاقة الشمسية بنسبة 100% تؤدي لاستخدامها بطاقة 77% كاملة من الطاقة مع مراعاة استخدام مواد تحافظ علي البيئة، مشيرا إلى أن اضاءة المدينة الرياضية واضافة الفائض من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة القومية للكهرباء.