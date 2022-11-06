اختيار «سوهاج» ضمن أفضل 12 جامعة مصرية للمشاركة بمؤتمر المناخ COP 27

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اختيار الجامعة ضمن أفضل 12 جامعة مصرية، للمشاركة بفعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، الذي انطلقت فعالياته اليوم، على أرض مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

إيجاد حلول عملية مبتكرة

وأكد عبد الخالق، في بيان، أن مشاركة الجامعة بفعاليات هذا المؤتمر المهم، فرصة لاستعراض ما تنفذه من أبحاث ومبادرات متعلقة بالتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب عرض ابتكاراتها، وما نفذته من نماذج محاكاة وأبحاث تطبيقية، لإيجاد حلول عملية مبتكرة، لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر، وتهديدات محتملة أو التكيف معها، الذي يأتي في إطار التأكيد على دور الجامعة في دعم الأجندة المناخية، وأهداف التنمية المستدامة.

استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050

وأوضح رئيس الجامعة، أنه على مدار 6 أشهر ماضية، عكفت الجامعة على تنفيذ خطتها التي وضعتها لمواجهة التغيرات المناخية، إذ تضمنت وضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ عدد كبير من الأنشطة البحثية والتوعوية والمؤتمرات وورش العمل في مجال تغير المناخ.