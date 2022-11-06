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الفريق الحكومي الدولي لتغير المناخ: نشارك في قمة شرم الشيخ بأدوات علمية

كتب:

محمد أيمن سالم
05:05 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
الأمين العام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

الأمين العام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

قال عبد الله مقسط، الأمين العام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن مكتب IPCC وكل من شارك في وضع تقرير الفريق قدم معلومات تعتبر الأكثر طموحا في تاريخ الفريق، بالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية وبرنامج البيئة، لافتا إلى أن مكتب IPCC يشارك في قمة المناخ بمجموعة من الأدوات التقنية والعلمية مقدمة للأطراف المعنيين بصناعة القرار والتقرير النهائي.

مكتب IPCC سيشارك في فعاليات يوم الأرض

وأوضح «مقسط» خلال كلمته بجلسة الدورة الـ57 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ضمن فعاليات قمة المناخ، أن مكتب IPCC سيشارك في فعاليات يوم الأرض في التاسع من نوفمبر وسلسلة من الموائد المستديرة والحوارات الجانبية الخاصة بالتقنيات، مشيرًا إلى أن فريق العمل سيشارك في معظم الأحداث الجارية، وكذلك اليوم العلمي بالتعاون مع عدة منظمات دولية من خلال معرض خاص بالعلوم المواجهة للتغيرات المناخية.

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

وأشار الأمين العام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى أن جهود المكتب ومشروعاته معلنة على الموقع الرسمي للمكتب والمنطقة الزرقاء، موجها الشكر للحكومات التي قدمت الموارد الخاصة بالاتصالات والمعلومات.    

 

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