مدبولي: 14 نوفمبر يوم إفريقيا في قمة المناخ.. فرصة لتوصيل صوت القارة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قمة المناخ ستشهد يوما مخصصا لقارة إفريقيا، وهو 14 نوفمبر، وهو اليوم المعني بأفكار الشباب الأفريقي والكيانات التي تمثل القارة الأفريقية، وهي فرصة لسماع صوتهم وتوصيل رسالتهم لجميع أنحاء العالم بأن إفريقيا رغم أنها الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية بنسبة لا تتجاوز الـ4%، إلا أنها واحدة من أكثر المناطق تعرضا وتضررا للتبعات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ، أن تنظيم قمة المناخ في قارة إفريقيا فرصة لكل دول القارة لتوجيه رسائلها الواضحة لكل بلاد العالم بحاجتها لدعم كبير خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع التغيرات المناخية.