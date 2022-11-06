عضو «الدولية للتغيرات المناخية» توضح معنى «الشفافية البيئية» بعد الحديث عنها بـCOP 27

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر قمة المناخ، اليوم، ويستمر حتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وذكر سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ خلال الجلسة الإجرائية اليوم أنه لابد أن يتم تعزيز مبادئ الشفافية البيئية.

الدكتورة إلهام محمود أستاذة علوم البيئة وعضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، قالت إن المقصود بالشفافية البيئية هو التزام جميع دول العالم خاصةً الدول الصناعية الكبرى في وضع استراتيجية توضح للعالم جميعا، وتهدف إلى التخفيف التدريجي لاستخدام الفحم الذي يدخل في العديد من الصناعات، ما يسفر عنه خفض غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

لابد من التزام الدول الصناعية بصكوك معلنة

وأضافت أنه لابد من التزام الدول بصكوك معلنة تتضمن إلزام الدول الصناعية المؤثرة في التغير المناخي لامتلاكها نسبة عالية من الغازات أن يسددون 100 مليار دولار سنويًا وبشكل منتظم، موضحة أنه من الضروري أن يكون الدعم موجها لإجراءات التكيف وليس التخفيف.

مصر تسعى لإيجاد حلول للقارة الأفريقية

وأوضحت أستاذة علوم البيئة وعضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن أهم ما صرح به الوزير سامح شكري هو ضرورة الاتفاق الدولي بين جميع دول العالم المؤثرة أو المتأثرة، مضيفة في حديثها لـ«الوطن» أن الجميع في انتظار النتائج النهائية للمؤتمر، وتطمح أن يتم الصالح في النهاية والجميع في مصر يتحدث باسم القارة الأفريقية، إذ تسعى مصر لإيجاد حلول لإفريقيا بأكملها لمواجهة التغير المناخي.