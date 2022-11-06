عضو «أمناء الحوار الوطني» نجاد البرعي: توقيت قمة المناخ مناسب.. والحضور الدولي دليل قوتنا

صرح الدكتور نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني بأنَّ استضافة مصر لقمة المناخ العالمية (COP 27) خير دليل على أنَّ الدولة المصرية تضع صحة الإنسان أمام نصب أعينها.

التغيرات المناخية تحد لكوكب الأرض

وأضاف نجاد البرعي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ بحضور 197 من قادة ورؤساء دول العالم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في توقيت مناسب للغاية، إذ أصبحت التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام سكان الأرض، خاصة بعد أن أصدرَت عدد من الجهات المعنية تقاريرًا متعلقة بالمناخ العالمي تفيد بغرق بعض المدن الساحلية بسبب الانبعاثات الكربونية الكثيرة الصادرة عن عدد من الدول.

وعن الحضور الدولي الذي تشهده قمة المناخ، قال المحامي الحقوقي إنَّ الحضور الدولي رفيع المستوى للقمة يؤكّد مدى قوة مصر الإقليمية والدولية وشهادة للعالم بأنَّ الحكومة المصرية تحمل ملفات حقوق الإنسان خاصة حقه الصحي والبيئي على عاتقها.

حضور الرئيس الأمريكي قمة المناخ يؤكد قوة مصر الدولية

وأثنى نجاد البرعي على حضور الرئيس الأمريكي للقمة، قائلًا إنَّ تواجده بقمة المناخ يؤكّد مدى قوة مصر الدولية وأنَّ ملف حقوق الإنسان ورعايته أولوية حتمية للدولة المصرية.