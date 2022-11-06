الانتهاء من 86 مشروعا تنمويا ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» المنفذة بمركز جرجا، إذ ينفذ 129 مشروعا داخل مركز جرجا بمحافظة سوهاج، في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

مشروعات المياه والصرف الصحي بسوهاج

تشمل خطة مشروعات مركز جرجا بمحافظة سوهاج، تنفيذ «28 مشروعا للصرف الصحي، منها محطة معالجة المحاسنة، وكذلك تنفيذ 19 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومحطة مياه شرب، و27 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء بالمركز، وإنشاء وتطوير 21 وحدة صحية، منها 16 وحدة إنشاء جديد، و5 وحدات رفع كفاءة، فضلا عن إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة».

الطرق الداخلية والمجمعات الحكومية

وتشمل خطة المبادرة بجرجا، «إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية، وإنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمعات للخدمات الزراعية، و4 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب، وإنشاء مركزين لتنمية الأسرة والطفل، وكذلك رفع كفاءة وحدتين اجتماعيتين بالمركز فضلا عن إنشاء مركز تأهيل اجتماعي».

وتشمل 86 مشروعا تنمويا، منها «إنشاء وتطوير مدارس، تطوير ورفع كفاءة مراكز البريد، تبطين الترع، إنشاء مجمع حرفي بقرية بيت خلاف».

الانتهاء من 86 مشروعا

أكد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، الانتهاء من عدد 86 مشروعا من تلك المشروعات، بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وكذلك إنشاء المدارس، ورفع كفاءة مكاتب البريد».