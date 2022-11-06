«حياة كريمة» تقر استخدام QR code ومنع طباعة الورق في COP27 حفاظا على البيئة

قررت مؤسسة حياة كريمة عدم طباعة أي أوراق خاصة بالمبادرة أو المؤسسة - والتي يقدر حجمها ما يقرب من 8 أطنان ورق وأحبار، خلال قمة المناخ COP27 حفاظًا على البيئة ولتقليل الانبعاثات الكربونية، وقطع مزيد من الأشجار لصناعة الورق.

استخدام خاصية الـ QR code

وأكدت المؤسسة استخدام خاصية الـ QR code؛ لرفع المحتوى وسهولة تداوله في خلال جلسات مؤتمر قمة المناخ المنعقد بشرم الشيخ COP27.

دور حياة كريمة في مواجهة التغيرات المناخية

كانت المؤسسة أكدت في بيان لها منذ قليل على مساهمتها في مهمة انقاذ الأرض، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بالحديث عن دورها في مواجهة التغيرات المناخية، في جلسة بعنوان «دور حياة كريمة في أفريقيا»، يوم 12 نوفمبر 2022، في المنطقة الزرقاء Blue Zone.