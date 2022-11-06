«حياة كريمة» تشارك في مهمة إنقاذ الأرض بمؤتمر تغير المناخ COP27

تشارك مؤسسة «حياة كريمة»، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

‎وتلقي آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، كلمة عن دور المؤسسة في مواجهة التغيرات المناخية، في جلسة بعنوان «دور حياة كريمة في أفريقيا»، يوم 12 نوفمبر 2022، في المنطقة الزرقاء Blue Zone.

كما تشارك «حياة كريمة» تجربتها الفريدة في قرية «فارس» بمحافظة أسوان، باعتبارها أول قرية صديقة للبيئة من قرى المبادرة، يوم 17 نوفمبر 2022، في المنطقة الزرقاء Blue Zone‎، وتخصص المبادرة جناحًا مصغرًا Booth في المنطقة الخضراء Green Zone؛ لعرض دورها، كمؤسسة مجتمعية، ومبادرة رئاسية، في مواجهة التغيرات المناخية.

كما تقيم مؤسسة حياة كريمة جلسة نقاشية مع عدد من شركاء التنمية داخل وخارج مصر في المنطقة الخضراء Green Zone؛ لمشاركة قصة نجاح أكبر مشروع تنموي في العالم وتأثير محاور عمله على التغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة حياة كريمة تشرف على زراعة أكثر من 100 ألف شجرة في مختلف قرى الريف المصري من الأشجار المثمرة؛ لمحاربة التغيرات المناخية وتقليل حرارة الهواء وتنقيته، وتخفيض سرعة الرياح، وزيادة التنوع البيولوجي الحضري، كما تقوم المؤسسة على صناعة منتجات مختلفة من مخلفات النخيل من خلال ورش عمل لتعليم السيدات كيفية إعادة تدوير مخلفات النخيل، وأيضًا يتم العمل على تنقية مياه النيل من كل المخلفات الضارة بالبيئة.

يذكر أنّ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تتسم بالتنوع والتعدد، وتشمل موضوعات الطاقة المتجددة، والعمارة الخضراء، والاستدامة البيئية، ومن أمثلة مشروعات المبادرة: أنظمة الري والصرف الحديثة، وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب، وتغطية المصارف، والمعالجة الثلاثية للصرف الصحي، وتدوير النفايات، والتوسع في الزراعة العضوية.

‎كما تتضمن أعمال المبادرة مد القرى بشبكات ألياف ضوئية Fiber Optics لتوصيل خدمة الانترنت السريع، وبناء أبراج الاتصالات، وتطبيق التحول الرقمي من خلال منظومة المجمعات الحكومية الجديدة.

‎وتعمل «حياة كريمة» على التوسع في مشروعات توليد الطاقة الشمسية، وتطبيق معايير المباني الخضراء، والإضاءة الشمسية للمباني الحكومية، ووحدات الغاز الحيوي، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، والمصابيح الموفرة للطاقة، فضلًا عن رصف الطرق المحلية، وبناء الجسور، والإسكان اللائق «سكن كريم»، وتوصيل الغاز الطبيعي، وحملات التشجير في مختلف أنحاء الجمهورية.