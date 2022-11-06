«تدوير النفايات الصلبة» مشروع بحثي يفوز بتمويل أكاديمية البحث العلمي

«الحمد لله على فوزي و تكريمي و دعمي من قبل أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، لمشروع تدوير النفايات الصلبة لتصنيع أجهزة تخزين الطاقة»، بتلك الكلمات عبر الدكتور جمعة سند، الأستاذ بجامعة الأزهر، عن سعادته بالدعم والفوز من قبل أكاديمية البحث العلمي، مضيفاً أن المشروع يعمل على خدمة البيئة والطاقة وأهداف التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية، وتدوير البطاريات واستخراج مواد منها وإعادة استخدامها.

الأبحاث العلمية

وأضاف «جمعة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأبحاث العلمية التي يعمل عليها ترتكز على المواد النانوميترية للتطبيقات التكنولوجية الحديثة، المتمثلة بتطبيقات الطاقة في المكثفات فائقة السعة ومعالجة المياه ومجسات الرطوبة وغيرها، المتعلقة بعلوم المواد والنانو، والمؤلفات النانوية، والجرافين، والمكثفات الفائقة، ومعالجة المياه.

الحد من النفايات

وتابع أنه خلال الشهر الماضي حصل على جائزة الحد من النفايات من المجلس العربي للمياه ووزارة الخارجية بحضور وزارة الخارجية والاستثمار والزراعة والبيئة والموارد المائية، بجانب نشره 135 بحثا في مجلات علمية دولية، ومشاركته في تأليف 22 كتابا علميا متخصصا.

وذكر «جمعة»، أن الدولة المصرية نجحت مؤخراً في الاهتمام بمسيرة البحث العلمي والباحثين وتطويع العلوم والتكنولوجيا في خدمة قضايا الوطن، مشيرا إلى أن الدولة تدعم الباحثين بمختلف المجالات العلمية، وأن البحث العلمي خلال فترة حكم الرئيس السيسي يلقى دعما غير محدود بمختلف القطاعات.