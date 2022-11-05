قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات الاثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 6 ساعات، الاثنين المقبل، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم ضغط عال أسفل كوبري السواح بالأميرية.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وذكرت الشركة، أن هذه الأعمال سيترتب عليها انقطاع المياه عن مناطق بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وهي ميدان روكسي ومتفرعاته، وشارع الميرغني ومتفرعاته، وشارع إبراهيم اللقانى ومتفرعاته، وشارع نزيه خليفة ومتفرعاته، ومنطقة البارون، والاتحادية، علاوة على ضعف المياه عن مناطق ميدان صلاح الدين ومتفرعاته، وميدان الإسماعيلية ومتفرعاته، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

توفير سيارات مياه مجانا

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة في المناطق المتأثرة بقطع المياه، وأكدت على توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن «125»، أو على خدمة تطبيق «واتس آب» على الرقم «01206665125».