«التنمية المحلية» تعلن دمج التغير المناخي في كل المشروعات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة، تركز على دمج عامل التغير المناخى والبعد البيئى فى جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية، وإبداء المرونة الكافية فى هذا الشأن، وأوضح أن هذه الاستراتيجية تركز على عدة محاور تهم المواطن، منها تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة، ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف، وتحويل أوتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتى لمطابقتها للاشتراطات البيئية، والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وتوريد كشافات موفرة للطاقة.

تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية

وأشار «آمنة» إلى أن الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة تشمل أيضاً تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» على مستوى المحافظات، والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية.

تكلفة المشروعات من يوليو 2014 حتى أكتوبر 2022 134 مليار جنيه

وأوضح أن الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة، لافتاً إلى أن تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 بلغت 134 مليار جنيه، ويتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ37 ملياراً.

وأشار الوزير إلى أنه تم رفع 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومى والتراكمات التاريخية فى المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2022.