وزير التنمية المحلية يوجّه بتفعيل أنشطة مواجهة الزيادة السكانية بالمحافظات

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل الأنشطة التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات من خلال وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لمواجهة الزيادة السكانية، والتشبيك مع كافة مديريات الخدمات في المحافظات وكافة الجهات المعنية لتحسين الخصائص السكانية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالتوعية بالقضية السكانية وآثارها السلبية على جهود التنمية.

قافلة طبية مجانية

وفى سياق متصل، تابعت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، خلال زيارتها لمحافظة الأقصر أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود التي نظمتها وحدة السكان بالأقصر بالتعاون مع مركز «آي كير» للعيون.

وتأتي القافلة كواحدة من القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وحدة السكان بالأقصر، ضمن مبادرة «صحتك تهمنا»، والتي أطلقتها الوحدة في مطلع أبريل الماضي بمشاركة العديد من الهيئات الطبية والعلاجية والمجتمع المدني ومديرية التضامن الاجتماعي.

دعم الأسرة المصرية

كما عقدت مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة حلقة نقاشية مع مجموعة من رجال قرية نجع الوحدة ضمن التمهيد لانطلاق مبادرة «تحدث معه»، التي تطلقها وزارة التنمية المحلية من محافظة الأقصر، واستمعت لآرائهم ومقترحاتهم فيما يخص دعم الأسرة المصرية، والموضوعات التي يطمحون في التركيز عليها خاصة ما يتعلق بالقيم الجوهرية والسلوكيات، كما استمعت لمطالب الأهالي والمعوقات التي يواجهونها في الوصول للخدمات الطبية المختلفة للتصدي للزيادة السكانية.