وزير التنمية المحلية: مؤتمر المناخ العالمي نقطة انطلاق للتنمية المستدامة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية دليل على جدية توجه الدولة على تبني نمط التنمية الخضراء الصديقة للبيئة والتزامها بالتعامل مع قضايا التغيرات المناخية في إطار سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والإسهام الفاعل في الجهود الدولية من خلال مبادرات تحقق أهداف أجندة المناخ العالمية ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، مشددًا على أن مؤتمر الأطراف للمناخ cop 27 نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي.

قضية تغير المناخ

وأضاف آمنة، خلال فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور رئيس الوزراء: «الوزارة والمحافظات تولي قضية تغير المناخ أهمية قصوى في استثماراتها وبرامجها وآليات عملها وتابعنا جميع الجهود التي تمت على المستوى المحلي منذ بداية المبادرة وأسفرت عن تقدم إجمالي 6281 على المستوى الوطني مرورا باختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة على المستوى الوطني من خلال لجنة التحكيم الوطنية لنصل اليوم إلى 18 مشروع نموذجي على مستوى الجمهورية».

مبادرة غير مسبوقة

وتابع وزير التنمية المحلية: «هذه المبادرة غير مسبوقة في مجال التنمية المستدامة والذكية، وتعد المبادرة تجربة ملهمة تؤكد على أن المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دورا رائدا في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن الاستفادة من قدرات وطاقات المرأة المصرية والشباب ورواد الأعمال الجدد واتسمت المبادرة على قدرتها على تعبئة الجهود لاختيار مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري ويدعم التوجه نحو تقليل الانبعاثات».