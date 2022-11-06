العثور على جثة مسن داخل مسكنه في السويس.. «يعيش بمفرده»

شهد حي فيصل بمحافظة السويس واقعة العثور على جثة لرجل مسن داخل مسكنه، وجرى إبلاغ شرطة النجدة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

بلاغ بالواقعة

وكانت شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن السويس، تلقت بلاغًا من أهالي منطقة التعاونيات، التابعة لحي فيصل، حول وجود انبعاث لرائحة كريهة من مسكن يقطنه أحد الأشخاص الذي يعيش وحيدا منذ فترة.

العثور على جثة رجل مسن

وتوجهت قوة أمنية بقيادة ضباط مباحث قسم فيصل إلى موقع البلاغ، المذكور وتم فتح الوحدة السكنية بمعرفتهم وبالمعاينة عثر على جثة رجل مسن في حالة تحلل كامل في المسكن محل الواقعة، وذكر شهود عيان، إن المسن يسكن وحيدا منذ فترة.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس وقررت الجهات الأمنية المختصة بالسويس إبلاغ أجهزه التحقيق، التي أمرت بإجراء تحريات أمنية حول الواقعة، واستدعاء أبناء وأقارب المسن لسماع أقوالهم لبيان وجود شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.