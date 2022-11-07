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رئيس فنزويلا يزور «خان الخليلي» وشارع المعز في القاهرة

كتب:

وائل فايز
12:16 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
رئيس فنزويلا في جولة بالقاهرة

رئيس فنزويلا في جولة بالقاهرة

أجرى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، جولة داخل الأماكن الأثرية في القاهرة إذ قام بزيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي وخان الخليلي، وذلك على هامش زيارته لمصر لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ.

جولة رئيس فنزويلا

يذكر أن رئيس فنزويلا زار المعالم الأثرية في محافظة الجيزة وغيرها إذ أجرى جولة في الأهرامات رفقة زوجته، وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي وزوجته، اللواء حسن موافي، رئيس حي الهرم، وسمية محمد رئيس حي وسط القاهرة، ومحمود زين العابدين، مدير عام السياحة بالمحافظة، ومها النجعاوي، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.