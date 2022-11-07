رئيس فنزويلا يزور «خان الخليلي» وشارع المعز في القاهرة

أجرى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، جولة داخل الأماكن الأثرية في القاهرة إذ قام بزيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي وخان الخليلي، وذلك على هامش زيارته لمصر لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ.

جولة رئيس فنزويلا

يذكر أن رئيس فنزويلا زار المعالم الأثرية في محافظة الجيزة وغيرها إذ أجرى جولة في الأهرامات رفقة زوجته، وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي وزوجته، اللواء حسن موافي، رئيس حي الهرم، وسمية محمد رئيس حي وسط القاهرة، ومحمود زين العابدين، مدير عام السياحة بالمحافظة، ومها النجعاوي، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.