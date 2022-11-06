قصواء الخلالي: استفادة مصرية خالصة من تنظيم cop 27 في شرم الشيخ

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم يسلط الضوء على مصر في هذه الفترة بسبب استضافة قمة المناخ cop 27، موضحةً: «الاستفادة الكبرى تعود على البشرية من هذا الحدث، لكن هناك استفادة مصرية خالصة من هذا الحدث، إذ ينظر العالم كله إلى مصر، والاستثمار والأمان فيها، وكذلك القدرة على تنظيم الأحداث العظيمة».

الخلالي: لدينا تفاصيل إيجابية وتطور ملحوظ في هذا الملف

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الكاميرات تنقل تفاصيل كثيرة على مدار اليوم، وشرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة وأصبح لدينا تفاصيل إيجابية وتطور ملحوظ في هذا الملف».

الخلالي: مصر في مقدمة الدول المعنية بقضية المناخ

وتابعت: «من بين دول العالم التي كانت معنية بقضية المناخ بشكل حقيقي وواقعي، كانت مصر في مقدمة هذه الدول، وكان هناك اهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تشارك مصر في الحفاظ على المناخ والمساهمة بشكل إيجابي في قضيته من خلال التفاصيل الكثيرة مثل الانتقال إلى الطاقة الشمسية والمشروعات صديقة البيئة».

وأكدت أن الدول النامية تكبدت أضرارا فادحة جراء الإضرار المختلف والمتنوع من الدول الصناعية الكبرى فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية، موضحةً: «أصبحنا نتحمل جميعا سواء في القارة الأفريقية أو في غير ذلك من أماكن حول العالم ما ارتكبته الصناعة المتقدمة في العالم عبر سنوات وقرون عديدة».

واستطردت: «أصبحنا اليوم نطالب بإنقاذ البشرية عبر قمم مناخية مختلفة، نتوقف اليوم في شرم الشيخ، اجتمع العالم كله في مشهد عظيم اليوم، إذ التقت الوفود المختلفة من دول العالم على أرض شرم الشيخ، وشاهدنا الجلسة الافتتاحية وغير ذلك من تفاصيل».

واختتمت: «وسائل الإعلام العالمية كلها موجودة تتابع الحدث، ومن الغد سيكون هناك حضور للزعماء والرؤساء للدول الكبرى والعالم كله، بواقع 40 ألف شخص جاءوا إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث الكبير، وفي حلقة اليوم تكون لنا وقفة مختلفة، لأننا نسلط الضوء على زوايا استثنائية ومختلفة عن قمة المناخ».