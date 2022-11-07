إعادة تدوير القمامة باستخدام الذباب.. بحث جديد لمواجهة آثار التغيرات المناخية

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، الأستاذ بكلية العلوم في جامعة القاهرة، إن أكاديمية البحث العلمي ستمول مشروعها حول تدوير المخلفات واستغلال المخلفات العضوية، من خلال استخدام الحشرات، مثل الذباب، الأمر الذي يساعد في مواجهة أثر التغيرات المناخية، لأنه مشروع صديق للبيئة.

وأضافت «عبدالله»، أن المشروع يركز على أكثر من نوع من الحشرات المختلفة تتمثل في الذباب، مشيرة إلى أن المشروع جرى تجربته في المرحلة الأولى الممولة من قبل جامعة القاهرة لإنتاج نموذج أولي بغرض تعزيز منهجية تدوير المخلفات، وإنتاج منتج ذات قيمة اقتصادية بغرض حل المشكلات المجتمعية، وتطبيق فكر جامعة الجيل الرابع.

البحث العلمي يهتم بتدوير المخلفات العضوية

وتابعت الأستاذ بكلية العلوم في جامعة القاهرة، أن المشروع يهتم بتدوير المخلفات العضوية، من خلال استخادم الحشرات من وجهة نظر الصناعة لإنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية، ومن ثم عمل قيمة مضافة للمخلفات، وهو أن يتم رفع قيمة المخلف باستخدام مواد بسيطة وهي الكائن الحي، موضحة أن الذباب يحط على المخلفات العضوية، وبعدها يجري استخلاص البروتين وغيرها من المواد من اليرقات، وهي التي يمكن من خلالها إنتاج سماد عضوي.

المشروع يبدأ بتجميع الذباب وتربيته

وتابعت، أن المشروع يبدأ من خلال تجميع الذباب وتربيته في أحواض، وكل 10 كيلو جرامات من القمامة تحتاج لكيلو من الذباب بما يعادل 2000 ذبابة، مؤكدة أن المشروع صديق للبيئة ولا يوجد منه أي أضرار على الصحة أو البيئة، بجانب أن التجارب التي جرت على المشروع أثبتت نجاحه لأبعد الحدود.

وأكدت أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة تجاه الارتقاء بالبحث العلمي والمشروعات القومية وغيرها من الملفات في العديد من المجالات، منوهة بأن الدعم المقدم للباحثين والعلماء غير محدود، وله مردود إيجابي على المواطنين بمختلف المجالات العلمية والبحثية.