«البحث العلمي»: فوز 43 مشروعا لمجابهة التغير المناخي بتمويل 66 مليون جنيه

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت خطة لمعاونة الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، ما أسفر اليوم توقيع عقود 43 مشروعا.

وتابع رئيس الأكاديمية، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، لإعلان المشروعات الفائزة في مبادرة وزارة التعليم العالي، أن الوزارة لديها رؤية مكتوبة، وقد تحققت بالفعل، وستُستكمل بعد ساعات في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

تمويل البحوث والتكنولوجيا الخضراء

وتابع «صقر»، بأن الأكاديمية تولت عددا من المحاور، منها مبادرة الوزارة للتمويل الأخضر للبحوث والتكنولوجيات الخضراء، وتم الانتهاء من وضع أوراق السياسات لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، وورقة أخرى للتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الصحة، وورقة ثالثة تتعلق بدور الابتكار الأخضر لمجابهة التغيرات المناخية.

واستعرض رئيس الأكاديمية الجدول الزمني للمبادرة وأهدافها، حيث أُطلقت في 7 مايو 2022 ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واُعتمدت من مجلس الأكاديمية في جلسته العادية رقم 179؛ لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية قصيرة الأجل والقابلة للتطبيق الصناعي وذات الجدوى الاقتصادية.

471 مقترحا بحثيا

وأشار «صقر» إلى أنه تقدم للأكاديمية 471 مقترحًا بحثيا من خلال لجان مُتخصصة تابعة لمكتب التقييم الفني والمتابعة وتقييم الأداء بالأكاديمية، وتم قبول 176 مقترحًا مبدئيًا، وبعد إجراء التقييم الفني للمُقترحات الكاملة تم قبول 94 منها، وبعد إجراء المقابلات الشخصية والعروض التقديمية، تم التعاقد على 43 مشروعًا مُقدمًا من 17 جامعة حكومية وخاصة و7 معاهد بحثية وشركة خاصة، بإجمالي تمويل 66 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هذا النداء يأتي تماشيًا مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار، المواطنون، والطلاب)، وتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن البحث العلمي قطع شوطًا كبيرًا في معاونة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي.