وزير الإسكان: مد التسجيل الإلكتروني لحاجزي «سكن لكل المصريين 3» حتى 10 نوفمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 3".

المد الثاني للإعلان إستجابة لرغبة المواطنين

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه المد الثانى لإعلان "سكن لكل المصريين 3"؛ استجابة لرغبة المواطنين الذين لم يرفعوا أوراقهم على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المد الثاني يهدف إلى إتاحة أكبر فرصة ممكنة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ذلك على الرغم من أن الصندوق طالب المواطنين بصورة مستمرة بعدم الانتظار حتى اليوم الأخير لرفع الأوراق تجنبًا لأي مشاكل تقنية.

حل أي مشكلة تقنية تواجه المواطنين

وأضافت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين سجلوا خلال فترة الإعلان، كما جرى العمل بصورة فورية لحل أي مشكلة تقنية تواجه المواطنين خلال تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني، خصوصًا مع الضغط الكبير للحجز ضمن الطرح الأخير.

وأشارت «مي»، إلى أن هناك نحو 9 آلاف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا جرى منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.

الطرح الجديد يواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية

وأكدت أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، التي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك من هنا، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر من هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام من هنا، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من هنا.

وأوضحت أنه يمكن التواصل أيضا، من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، الذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.