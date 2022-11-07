«الرئاسة العراقية»: عبداللطيف رشيد يلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ
كتب:
محمد حسن عامر
10:55 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
رئيس العراق عبداللطيف رشيد
نوهت الرئاسة العراقية صباح اليوم إلى أنَّ الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد سيلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ (COP27).
ووصل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي (COP27)، وفق بيان وصل «الوطن».
وذكرت الرئاسة العراقية أنَّ الرئيس سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد اليوم وسيلقي كلمة خلال القمة.