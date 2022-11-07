«الرئاسة العراقية»: عبداللطيف رشيد يلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ

نوهت الرئاسة العراقية صباح اليوم إلى أنَّ الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد سيلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ (COP27).

ووصل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي (COP27)، وفق بيان وصل «الوطن».

وذكرت الرئاسة العراقية أنَّ الرئيس سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد اليوم وسيلقي كلمة خلال القمة.