لليوم الثاني.. وصول الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ 2022 إلى شرم الشيخ

توافد الآلاف من المشاركين في قمة المناخ في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على مناطق الفعاليات وقاعات المؤتمرات، لليوم الثاني على التوالي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن عمليات التسجيل في مؤتمر المناخ 2022 بالأمس تجاوزت 42 ألف شخص مشارك في الفاعليات، مشيرًا إلى أنه اليوم الاثنين يجري استكمال عمليات التسجيل لبعض الوفود الأجنبية واستلام الهويات والتصاريح الخاصة بهم.

وأضاف «فودة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة المناطق أنهت استعداداتها لاستقبال الوفود الرسمية ورؤساء الدول قبل انطلاق القمة بأيام مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء تفقد بعض المناطق والمشروعات الخضراء مساء أمس.

197 دولة تشارك في قمة المناخ

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن 197 دولة تشارك في قمة المناخ تضم دول أفريقية وأوربية وآسيوية، فيما تواصل الوفود الوصول إلى مطار شرم الشيخ حتي الساعات القليلة الماضية.

وصول الرئيس السيسي لمؤتمر المناخ 2022

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر حفل افتتاح القمة العالمية للمناخ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور قادة دول العالم، فيما يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ.