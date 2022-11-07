مؤسسة جولد بيليون: المصريون القدماء أحبوا الزبرجد وصفوه بـ«جوهرة الشمس»

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، الأحجار الكريمة تدخل في صناعة المعدن الأصفر، لأنها تزينه، وتعطيي شكلًا وبريقًا أكثر للمشغولات الذهبية وتجعلها أكثر تميزًا.

كيف يتكون الألماس؟

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن الأحجار الكريمة موجودة في طبقات القشرة الأرضية، وتشكلت من الصخور البركانية بسبب تغير درجات الحرارة، كما يوجد منها أنواع كثيرة ولكن أشهرها الألماس، والذي يعتبر من الأحجار النادرة جداً، ويتكون من الكربون الذي يتصنع منه الفحم ولكن يتحول للألماس بسبب الضغط العالي في القشرة الأرضية، وله العديد من الأشكال منها الشفاف والأصفر والأسود والأبيض.

ولفت إلى أن الياقوت من ضمن الأحجار الأكثر شهره وهناك البعض بعض يطلقوا عليه اسم ملك الأحجار الكريمة ويتدرج ألوانه بين الأحمر والبرتقالي، وهو خليط من مجموعة معادن أساسها أكسيد الألومنيوم، ويتم بيعه بأعلى سعر للقيراط الواحد، كما يوجد الياقوت الأزرق معروف بجوهرة الإخلاص لإنه أكتر الأحجار التي تستخدم في خواتم الخطوبة، ومن أشهر الأشخاص الذين كانوا يرتدون الياقوت هي الأميرة ديانا.

كليوباترا اشتهرت بحبها للزمرد

وتابعت: أما حجر الزمرد فهو يسمى بجوهرة الربيع لأنه يتميز بلونه الأخضر الهادئ واشتهرت الملكة كليوباترا بحبها له، أما حجز الزبرجد فأطلق المصريون القدماء عليه «جوهرة الشمس»، وهو من الأحجار القليلة الموجودة في لون واحد مثل الأخضر، والأخضر الليموني.

ولفتت جولد بيليون إلى أن العامل الأساسي المميز للأحجار الكريمة هو اللون فكلما زادت كثافة اللون زاد نقاء الحجر، ما عدا الألماس كل ما زادت شفافيته كان أكثر نقاء.