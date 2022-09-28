«جولد بيليون»: توقعات بمواصلة انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة

قال تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسعار الذهب المحلية والعالمية، إنَّ أسعار الذهب تواصل نزيفها وخسائرها خاصة عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة فى اجتماعه الأخير بالإضافة إلى تصريحات برفع جديد للسيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وأضافت المؤسسة، خلال تقرير تحليلي لها، أَّن رجل الأعمال العالمي والمستثمر وارن بافت يؤكّد أنَّ عوائد السندات هي أول من يغير اتجاه الأسواق المالية ويؤثر على أسعار الذهب، ومن المتوقع أن يكون هناك إيجابية واضحة لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة وهو بالتأكيد ما يضغط على الذهب الذي لا يدر عائد على المستثمرين.

الذهب يستمر في الخسائر بسبب قرارات تشديدات البنوك المركزية

وأشارت إلى أنَّه رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب إلى مستوى جديد والتخوفات من ركود عالمي، وتتوقع رئيسة منظمة التجارة العالمية ركودا عالميا، ولا يزال الذهب يعمق من خسائره بسبب السياسة التشددية التي تتبعها البنوك المركزية.

ولفتت المؤسسة إلى أنَّ المحللين ينقسمون إلى فريقين، الأول فريق يرى أن الأوضاع الحالية وما يشهده العالم اقتصاديًا وسياسيًا ستكون فترة مؤقتة على الذهب حتى يستعيد بريقه كملاذ آمن مرة أخرى فى حال لم تنجح سياسية البنوك المركزية فى السيطرة على التضخم وتدهور أرقام المؤشرات الاقتصادية لنكون بذلك في ركود، والفريق الآخر يرى أنَّه فنيًا فإن المعدن الأصفر في موقف حرج بسبب إشارات ومعطيات تفيد بمزيد من الأسعار المتدنية للذهب بالإضافة إلى تفاؤل للسيطرة على الوضع الحالي أو حتى أنه من المبكر التحدث عن ركود حقيقي.

ولفتت إلى أنَّه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب عالميا بعض الدعم من تصحيحات مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، حيث من المرجح أن يشهد المعدن الأصفر صعود وارتفاع كتصحيح خلال الأيام القليلة المتبقية من هذا الأسبوع.

الأسعار لن تكون في صالح الذهب

أما عن الفترة المقبلة فالأسعار لن تكون في صالح الذهب فنيا حيث تتوقع مزيد من التراجع لأسعار الذهب عالميًا على الأجل المتوسط.

أما عن أسعار الذهب محليا فتتوقع كذلك أن تشهد أرتفاع خلال الفترة المقبلة وأن كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل لنستهدف بذلك مستويات أسعار تتراوح من 1150 إلى 1160 جنيهًا للجرام من عيار 21.