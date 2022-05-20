جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى، مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب كمية من الأحجار الكريمة

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على رحلة طائرة الخطوط الجوية البريطانية اشتبه مينا نادي مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول في راكب مصري الجنسية.

المضبوطات وُجدت بحوزة مصري قادم من لندن

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبداللطيف مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم فتبين وجود أشياء معتمة.

وبالعرض على جابر موسى، مدير الجمرك، كلف هيثم خلف تحت إشراف محمد سيد مراد مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب بحضور هاني حافظ أمن جمركي فتم العثور على 138 قطعة بوزن 3 كيلوجرامات من الأحجار الكريمة «زمرد وياقوت وزفير»، بين طيات الملابس داخل حقائبه .

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

تشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.