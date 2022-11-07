الأهلي يستغل فترة توقف الدوري لحسم ملف التجديد للاعبين وحل أزمة كهربا

تحسم إدارة النادي الأهلي، العديد من الملفات داخل قطاع الكرة، خلال فترة توقف بطولة الدوري الممتاز، بسبب الأجندة الدولية، وخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا، يوم 18 نوفمبر الجاري، بالكويت، ويأتي على رأسها التجديد لبعض نجوم الفريق الأول، وحل أزمة محمود عبدالمنعم كهربا.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن الإدارة تسعى بالاتفاق مع شركة الكرة، لحسم العديد من الملفات، أبرزها التجديد لبعض لاعبي الفريق الأول، منهم حسين الشحات وياسر إبراهيم، خاصة أن عقديهما ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، فضلا عن حسم ملف محمود عبدالمنعم كهربا، والغرامة المفروضة عليه، لصالح نادي الزمالك، التي تتخطى 50 مليون جنيه، لرفع الإيقاف عنه.

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