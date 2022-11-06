إبراهيم فايق: كولر يحدد صفقات الأهلي الشتوية وينتظر كهربا وعمار

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب ضم صفقتين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، في سوق الانتقالات الشتوية.

كولر يطلب ضم مهاجم أجنبي

وقال «فايق»، في تصريحاته عبر برنامج «جمهور التالتة»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 2»: «كولر طلب ضم مهاجم أجنبي والتعاقد مع جناح أيسر».

كولر ينتظر كهربا

وتابع: «كولر لا يرغب في ضم أي لاعب بخط الوسط، لأنه يضع في اعتباراته عودة عمار حمدي للمشاركة مع الفريق الأحمر، كما ينتظر حسم مصير محمود عبد المنعم كهربا، وحال دفع الغرامة وجاهزيته للمشاركة، سيتعامل مع اللاعب على أنه صفقة جديدة». للمزيد من التفاصيل اضغط هنا