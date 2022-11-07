وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبدالله سيلقي كلمة أمام مؤتمر المناخ

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن سيلقي كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل منذ قليل، الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لدى وصولهما مقر انعقاد مؤتمر المناخ.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، سيلقي ولي العهد الأردني كلمة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تعقدها المملكة العربية السعودية في شرم الشيخ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.