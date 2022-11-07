تزامنا مع مؤتمر المناخ 2022.. خطوات الإسكندرية للحفاظ على البيئة

اتخذت محافظة الإسكندرية، عددًا من الإجراءات والمبادرات البيئية تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حيث عددت خطواتها من أجل عالم نظيف، فبدأت بزيادة الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى مبادرات لخفض نسبة الاستخدام البلاستيكي، في خطوات نشطة وفعالة لوطن أخضر خال من الأزمات البيئية.

فالمدينة الساحلية حرصت خلال الشهور الماضية على اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار مؤتمر المناخ العالمي COP27، وجاء على رأسها تبني ورعاية جميع المبادرات التي تحد من آثار التغير المناخي.

وبحسب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإن عروس البحر الأبيض المتوسط شاركت في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفازت بـ3 مشروعات من ضمن 18 مشروعا مؤهلا لمؤتمر المناخ COP27.

مبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية

وأضاف «الشريف» في بيان، اليوم الاثنين، أنه قد تم إطلاق مبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية» والتي نسعى من خلالها إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتا إلى أنه تم التشديد على تكثيف الحملات التوعوية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية والتي تحدث أثر سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.

وأشار إلى أنه تم تكثيف مبادرات وحملات تنظيف الشواطئ على مستوى المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

زراعة 24 ألف شجرة على مستوى أحياء الإسكندرية

وأكد أن المحافظة تكثف أعمالها الخاصة بالمبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، لافتا إلى أنه حتى الآن تم زراعة 24 ألف شجرة على مستوى الأحياء وخاصة بالطرق والمحاور المرورية، بالإضافة إلى البدء في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى أنه في ضوء الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي COP27، شاركنا في مؤتمر المدن الخضراء السنوي ( فيينا - 2022 ) الذي أقيم في النمسا تحت شعار «اجعل اللون الأخضر حقيقة واقعة»، الذي يهدف إلى مساعدة المدن على أن تصبح أكثر إخضرارا، وقد ناقش المؤتمر تعزيز مرونة الطاقة في المدن، وكيفية بناء وتعزيز وتمويل البنية التحتية للطاقة المرنة.