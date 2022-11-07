قلعة قايتباي تستقبل أعدادا كبيرة من السياح وطلبة المدارس

استقبلت قلعة قايتباي صباح اليوم الاثنين، أعدادا كبيرة من الأفواج السياحة متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى مجموعات كبيرة من طلبة المدارس الدولية والخاصة، لزيارة القلعة، ومعالم الإسكندرية الأثرية.

استمرار اعمال الصيانة بالقلعة

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، في بيان له، إن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، اهتمت بالقلعة، وفق توجيهات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتعليمات الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وأشار «متولي» إلى أنه تجرى أعمال الصيانة حاليا بقلعة قايتباي، بإشراف عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف.

قلعة قايتباي ما زالت مستعدة لاستقبال السياح

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباي ما زالت تستقبل طلبة المدارس والأفواج السياحية، مع استمرار وصول السفن إلى موانئ المحافظة.

وتحرص الأفواج السياحية على تفقد معالم قلعة قايتباي كافة، من أسوار داخلية والبرج الرئيسي والمسجد الأثري وصهريج القلعة والسراديب الساحلية.

ونوه محمد متولي إلى استمرار العاملين بآثار الإسكندرية في قلعة قايتباي، في توزيع أعلام مصر على الزائرين، والترحيب بهم.