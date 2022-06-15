قلعة قايتباي تحتضن جلسات تصوير تخرج طلاب المدارس الدولية في الإسكندرية

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية، إن قلعة قايتباي هي الوجهة الأولى أمام الزائرين المصريين والعرب والأجانب بين محافظات الوجه البحري، ما تبعه إقبال عدد كبير من المدارس الدولية الأجنبية لتصوير «سيشن» تخرج الطلبة وتكريم المتفوقين وحفل التخرج، ويأتي اختيار قلعة قايتباي لتصوير سيشن فعاليات تخرج الطلبة نظرا لشهرتها كأهم معلم تاريخي في محافظات الوجه البحري، والتي يرجع تاريخها لأكثر من 543 سنة، لتبقى ذكرى التخرج خالدة للطلبة مع هذا المعلم الأثري والتاريخي الهام.

وعي ثقافي وفخر بحضارة البلد

وأضاف «متولي»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اختيار تصوير «سيشن» التخرج في معلم تاريخي يعظم انتماء الطلبة لبلدهم، ويزيد من الوعي الثقافي والأثري وفخر الطلبة بحضارة بلادهم العظيمة، كما أنه يشجع على السياحة الداخلية.

إقبال كبير على قلعة قايتباي

وأوضح أن قلعة قايتباي شهدت في النصف الأول من 2022 إقبالا كبيرا من آلاف الزائرين من مختلف الجنسيات، فضلا عن عشرات الآلاف من الزائرين المصريين الذين حرصوا على زيارة القلعة والاستمتاع بعبق الحضارة المصرية بين جنبات الأثر الإسلامي الهام، وحِرص الزائرين على تفقد الأسوار الداخلية والخارجية وصهريج المياه والبرج الرئيسي ومسجد القلعة الأثري، والاستمتاع بجو عروس البحر الجميل.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل قيام وزارة السياحة والآثار بأعمال الصيانة الدورية للقلعة وتوفير كافة الخدمات للزائرين.

«قايتباي» أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط

وأكد «متولي» أن قلعة قايتباي تعد أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط، أنشأها السلطان المملوكي أبو النصر الأشرف قايتباي بين عامي (882- 884 هـ/ 1477- 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم، وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائيا في سنة (702 هـ / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، حيث كان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، وأشرف على بنائها البدري ابن الكويزر والعلائي بن قاضي بك.

محتويات قلعة قايتباي

واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقي، إضافة إلى السور الخارجي والسور الداخلي الذي أنشأه محمد علي، وقد تهدمت أجزاء كثيرة من القلعة حينما ضرب الإنجليز الإسكندرية في 11 يوليو 1882 م، وأعيد بناء الأجزاء المتهدمة وتم ترميم القلعة على فترات مختلفة، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 مترا.