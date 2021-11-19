ياسمين ممدوح وافي: هيثم أحمد زكي ورث هدوء والده وفراق جدته سبب له صدمة

كشفت الفنانة ياسمين ممدوح وافي، عن أسرار من حياة هيثم أحمد زكي، الذي كان والده مقربا من عائلتها، حيث كان الصديق المقرب لوالدها الراحل ممدوح وافي، مؤكدة أن رغم قرب النمر الأسود، من أسرتها إلا أن ابنه «هيثم»، لم يكن مقربا لها بقدر ما كان مقربا من شقيقها الأكبر هاني، لأنه كان يقيم مع جدته، والدة الراحلة هالة فؤاد، وليس مع والده.

ياسمين ممدوح وافي تتحدث عن هيثم زكي

وقالت ياسمين ممدوح وافي، في تصريحات لـ«الوطن» إن هيثم أحمد زكي، كان يقيم مع جدته من ناحية الأم، لذا لم نره كثيرا مثل «عمو أحمد زكي»، لكن كنا نلتقي في المناسيات والإجازات، موضحة أن هيثم كان هادئ الطباع، لكنه ليس إنطوائيا، خاصة في طفولته، «كان مفعم بالحيوية، وشغوف، وحساس للغاية مثل والده أحمد زكي، وكان يصمت في بداية المقابلة، ثم يتحدث ويندمج مع من حوله، لكن فراق جدته تسبب له في حالة صدمة لأنها كانت أقرب صورة للأم له، لأنه كان متعلقا بها، لذا أعتقد أنه ورث هدوء والده أيضا».

وأوضحت ياسمين ممدوح وافي، أن علاقة شقيقها الأكبر هاني ممدوح وافي، بـ«هيثم زكي»، كانت أقوى من علاقتها به، لأنهما كانا في نفس العمر، وأيضا الإثنين أولاد مثل بعضهما، فكانا يذهبان مع والدي الراحل ممدوح وافي وعمو أحمد زكي، في عطلات رجالية إلى حد ما، مثل لعب الكرة وهكذا.

وتابعت وافي، أن هيثم كان يحب شقيقها الأكبر هاني ممدوح وافي، وكانا على تواصل معا، لكن كان هيثم يغير أرقامه كثيرا، وكان هاني ينتظر حتى يتواصل معه هيثم، ويعطيه الرقم الجديد، مع مشاغل الحياة، لكن علاقتهما لم تنتهِ منذ الطفولة حتى رحيل هيثم.

وفاة هيثم زكي

وأوضحت ياسمين وافي، أن شقيقها الأكبر هاني ممدوح وافي، استقبل خبر وفاة هيثم أحمد زكي بصدمة، ودخل في حالة ذهول، ولم يكن مستوعبا حقيقة الأمر، وأن هيثم توفى لم يعد متواجدا بالحياة، لأنه كان صديق طفولته، ولم يكن هينا عليه، «أقدر أقول إن شقيقي تدمر نفسيا بسبب خبر وفاة هيثم».

يذكر أن الراحل ممدوح وافي، لديه ثلاث أبناء، هم: هاني، خريج فنون جميلة، صحفي بجريدة الأهرام، ونورا، خريجة آداب علم اجتماع، وياسمين ممدوح وافي، خريجة آداب فلسفة وعلم نفس، ومن ثم التحقت بدراسة النقد الفني بعد التخرج، ومازالت تدرس.