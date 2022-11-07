القبض على عنصرين شديدي الخطورة بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بسوهاج، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تحديد مكان الاختباء

بدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبط وإحضار أحدهما في عدد 2 جناية «سلاح – سرقة بالإكراه» بإجمالي مدة حبس 13 سنة بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، مرتكبا واقعة إطلاق عيار ناري على عامل مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهم.

تبادل إطلاق النار

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وعُثر بحوزتهما على عدد 2 بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.