الأجهزة الأمنية تضبط 13 قطعة سلاح ناري وتنفذ 304 أحكام بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط العناصر الإجرامية من متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم، الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

حملة أمنية بمركزي طما وطهطا

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة طما – طهطا بمحافظة سوهاج.

ضبط 13 قطعة سلاح ناري

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي، ضبط 13 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة (9) متهمين، وضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها، كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 7 متهمين، لعدد (2) منهم معلومات جنائية، تنفيذ 304 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.