تحريات الأجهزة الأمنية في مقتل «كهربائي شبرا» بطلقتين خرطوش

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل مقتل الشاب مصطفى مسيل، كهربائي، بعدة طلقات في البطن والرجل بسلاح ناري، على يد «عادل. م. ح» 27 عامًا «صاحب جراج»، و«أحمد. ح. م»، 23 عامًا «عامل»، أثناء تدخل المجني عليه لمحاولة فضّ مشاجرة بين المتهم وشخص آخر، وجرى إحالتها إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة.

خلاف سابق بين المتهم الأول والمجني عليه

وفقًا لما ورد بأوراق تحقيقات القضية أوضحت التحريات أنه على خلاف سابق بين المتهم الأول والمتوفى أحضر سلاحًا ناريًا مسدس واصطحب المتهم الذي أحضر سلاحا ناريا «فرد خرطوش» وتوجها إلي حيث أيقنوا مكان تواجد المجني عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين وأطلق الثاني صوبه عيارًا ناريًا محدثين إصابته والتي أودت بحياته وأنه أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاهما الواقعة وبإرشادهما أمكن ضبط سلاح ناري طبنجة وسلاح ناري فرد خرطوش وذخائر وبمواجهتهما أقرا بأنهما المستخدمين في الواقعة.

تقرير الصفة التشريحية

وحسسبما أوضح تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه «مصطفى مسيل» عبارة عن إصابتين بجرحين مع فقد بالنسيج دائري الشكل حوافه متسحجة ومقلوبة للداخل بأسفل يسار البطن «فتحة دخول مقذوف ناري»، وبمنتصف أنسية الألية اليمنى «فتحة خروج مقذوف ناري»، ولتك الاصابات هم إصابات نارية حيوية حديثة حدثت من سلاح ناري معبأ بمقذوفات نارية مفردة وأن اتجاه الإطلاق بالنسبة للوضع القائم الثابت للجسم من الأمام واليسار إلي الخلف واليمين.

الرأي القانوني

وحول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، يقول عبد الرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حددها قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 234، التي نصت على أنه يُحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن الظرف المشدد يفترض أنّ الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.