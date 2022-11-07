مصطفى الفقي: فعاليات مؤتمر المناخ اليوم أكدت أن مصر قلب العالم

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي إن فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ كانت رائعة للغاية لا سيما بروتوكول التنظيم واستقبال الضيوف الذي انطبقت عليه كل المعايير البروتوكولية الأممية.

مبادرة مصر لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف الدكتورمصطفى الفقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: «كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أولى جلسات القمة اليوم أكدت أن مصر قلب العالم النابض، خاصة أنه دعا لمبادرة لانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي كبَّدت العالم خسائر اقتصادية ضخمة والذي يأتي انطلاقا من دور مصر الدولي في تعزيز عملية السلام العالمية واهتمام مصر بالسلم الدولي لكل دول العالم».

الحضور الدولي لقمة المناخ

وحول الحضور الدولي للقمة العالمية لتغيرات المناخ قال المفكر السياسي إن حضور قادة ورؤساء دول العالم للقمة يؤكد أن مصر تسير على النهج الصحيح في تكوين علاقاتها الخارجية وفي ذات السياق شهادة بأن العالم يحرص على تعزيز علاقته المصرية.

وأثنى المفكر على الحضور المرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن للقمة وقال إنه دلالة على قوة مصر الخارجية.