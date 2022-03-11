مصطفى الفقي: انتخابات «الوفد» تُجرى في سرية وشفافية تامة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، خلال الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022، إن المشهد الانتخابي يليق بالحزب، إذ شهدت الانتخابات إقبالا كثيفا جدًا من قبل الوفديين، للمشاركة في العرس الديمقراطي.

انتخابات حزب الوفد تتمتع بسرية تامة

وأضاف الفقي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الانتخابات تتمتع بسرية تامة، وإشراف قضائي، موضحًا أنه أدلى بصوته بصعوبة شديدة نظرًا لشدة الزحام، مشيرا إلى أن اليوم يُعد عيدا للوفديين، ويجب على جميع أعضاء الحزب الإدلاء بأصواتهم، لمن يرونه صالحًا لاستكمال مسيرة الوفد العريقة، وإعلاء مصلحة الحزب.

ويُعد الدكتور مصطفى الفقى الذى يشغل حاليًا منصب مدير مكتبة الإسكندرية، من أبرز السياسيين المصريين ورجال السلك الدبلوماسى.

وشهدت الانتخابات إقبالا كثيفا على مدار اليوم، وحتى الساعة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع، وكان فؤاد بدراوى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 وسكرتير عام الوفد، أعلن أن الحزب يؤمن بالديمقراطية الكاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجرى في نزاهة وشفافية وحيادية، مشيرا إلى أن عملية التصويت مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء وبعدها تبدأ فرز الأصوات، ويلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، البيان الختامي للحزب، ثم يلقي هو بصفته السكرتير العام للحزب البيان المالي.

اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.