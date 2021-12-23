مصطفى الفقي: مصر ستشهد مبادرات وإنجازات وأحداث مهمة خلال 2022

أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، أنّ مصر ستشهد العديد من المبادرات والإنجازات والأحداث الهامة خلال عام 2022، امتدادا للجهد المكثف الذي تبذله الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

تفاصيل ندوة مبادرات مصر

وأضاف «الفقي»، في تصريحات صحفية، أنّ مكتبة الإسكندرية في إطار اهتمامها بالقضايا التي تتصل ببناء الدولة الحديثة ستنظم ندوة بعنوان «عام 2022.. رؤية مصرية»، في أحد فنادق القاهرة يشارك فيها وزراء ومثقفون وأكاديميون وإعلاميون، وتهدف إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة التي سوف تشهدها مصر في العام المقبل مثل قمة المناخ، والافتتاحات الأثرية، والعاصمة الإدارية، ودور المجتمع المدني في الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية، والتوسع في فرص الاستثمار.

وشدّد «الفقي»، على أنّ الندوة ستشهد حضورا متنوعا، وهو ما تحرص عليه مكتبة الإسكندرية في برامجها وانشطاتها، تأكيدا لأهمية التعددية في الرأي طالما تنطلق من أرضية وطنية، لتعزز بناء الدولة، واستقرارها، ونهضتها، ودورها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقال الدكتور سامح فوزي مقرر الندوة، وكبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، إنّ الندوة تشمل جلستين، يتحدث في الأولى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حين تشمل الجلسة الثانية نقاشًا بين عدد من الخبراء البارزين في مجالات الطاقة، والسياسات العامة، والتنمية البشرية، والتمكين هم «د. خالد زكريا، ود. هانيا شلقامي، ود. أحمد قنديل»، ويحضر الندوة ممثلون عن الوزارات، وهيئات التدريس بالجامعات والمجتمع المدني، والإعلام، فضلا عن تمثيل الشباب.

إحياء حفل تراثي وفلكلور مصري

في سياق آخر، أعلنت مكتبة الإسكندرية عن تنظيم حفل فني تحت عنوان «الأغاني التراثية والفلكلور المصري»، للفنانة شيماء النوبي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، بمقر «بيت السناري الأثري»، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية والمواويل القصصية، بالإضافة إلى السِير التي تُجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة، وعادات المصريين وتقاليدهم.