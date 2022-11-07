محافظ مطروح يوزع مساعدات غذائية ورؤوس ماشية على أهالي تجمع الشالودي ببراني

وزع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مساعدات قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية على تجمع الشالودي على بعد 30 كيلو مترا جنوب مدينة براني في عمق الصحراء الغربية، بحضور اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعميد ياسر عامر، رئيس مدينة براني، والدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية.

وسلّم محافظ مطروح 35 أسرة، كرتونة مواد غذائية وبطانية و2 رأس ماعز وشيكارة أعلاف وحقيبة أدوية للإسعافات الأولية وهدايا وحلوى للأطفال وطلاب المدرسة.

مطالب أهالي تجمع الشالودي

واستمع محافظ مطروح لمطالب أهالي التجمع، مؤكدا على الإسراع في تلبيتها لتحقيق مزيدا من الخدمات والحياة الكريمة لهم، وبينها توجيه مديرية الصحة بتنظيم قوافل طبية ودراسة الحالات الصحية للمواطنين لتقديم الخدمات العلاجية داخل مستشفيات المحافظة أو خارجها.

كما وجه «شعيب»، مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية لعلاح وتحصين الثروة الحيوانية بتجمع الشالودي، والتنسيق مع صندوق دعم الثروة الحيوانية بمطروح لدعم المربين وتحقيق الاستفادة المرجوة منه في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وكذلك التنسيق مع جهاز تنمية القرية ومركز التنمية المستدامة بمطروح لمتابعة وعمل الخزانات وآبار المياه اللازمة، وإنشاء سدود بالوديان لتجميع مياه الأمطار للشرب والزراعات.

رصف طريق تجمع الشالودي

كما وجه محافظ مطروح، بالتتسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، لترميم ورفع كفاءة أسقف عدد من المنازل بالتجمع الكائن في سيدي براني على مراحل، واستكمال رصف طريق التجميع بطول 13 كيلو مترا، تم رصف 8 كيلو مترات منه، بالإضافة لدراسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بعرض موقف محطة تحلية المياه الجوفية القريبة لإعادة تشغيلها.

كما سلّم المحافظ شهادات تقدير للمشاركين في القافلة من المتطوعين والعاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، موجها الشكر لجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة للجمعية الخيرية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وكذلك لجهود جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والعاملين به للتعاون والمساهمة في نجاح جهود الجمعية، ووصول مشروعات وخدمات الجهاز إلى أقصى التجمعات الصحراوية.

تشغيل 4 فصول في مدرسة النجع

وتابع محافظ مطروح، المدرسة المجتمعية بالتجمع، واطمأن على مستوى الطلاب وتسليمهم الكتب، موجها بتشغيل 4 فصول مقامة وفرشها بالمقاعد لتقليل الكثافة داخل فصل المدرسة المجتمعية، كما تفقد مدرسة القرعاية المجتمعية للتعليم الأساسي شرق براني، للاطمئنان على مستوى الطلاب وتسلمهم الكتب، موجها مدير الإدارة التعليمية ببراني بمتابعة إتمام تسليم الطلاب للكتب والتزامهم الدراسي ومنع التسرب من التعليم.