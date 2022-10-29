محافظ مطروح يتفقد أعمال «قافلة الحياة» في سيوة.. مواذ غذائية وأدوات مدرسية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية إلى واحة سيوة، قافلة «الحياة» التابعة لجمعية «رجال الأعمال» بالقاهرة بالتعاون مع بنك الطعام، التي تضم هدية، بعدد 1000 كرتونة مواد غذائية وكذلك مستلزمات مدرسية و1000 قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بنطاق مركز ومدينة سيوة والقرى والمناطق السكنية التابعة لها.

ووجه محافظ مطروح، مجلس مدينة سيوة في بيان، بإعداد كشوف المستحقين وتوصيل الهدية إلى منازلهم، كما وجه الشكر والتقدير للجمعية والقائمين عليها، مع أهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة فى توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

قافلة الخير في سيوة

وزار «شعيب» قافلة الحياة، ورافقه محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وبحضور لفيف من مشايخ القبائل في سيوة والإدارات المعنية، وذلك بمقر إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة.

دعم المجتمع المدني في سيوة

وأكد المحافظ، أهمية دعم المجتمع المدني في سيوة، وعلى مستوى محافظة مطروح من خلال الجمعيات الأهلية والمؤسسات المختلفة، ودورها المحوري بجانب المؤسسات الحكومية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، مثل بنك الطعام، وجمعية رحال الأعمال وجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة تحيا مصر، ويجري ذلك على مدار العام، خاصة في مواسم شهر رمضان والأعياد والمناسبات وبداية العام الدراسي، ويجري التنسيق مع المجتمع المدن والمحافظة ومجالس المدن ووزارة التضامن الاجتماعي، لتوصيل الدعم لمستحقيه حتى باب المنزل، والوقوف خلف أهلنا في كل مكان طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.