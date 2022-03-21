افتتاح 22 معرض «أهلاً رمضان» وقوافل غذائية بقرى ونجوع مطروح (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الاثنين، معرض «أهلاً رمضان»، أمام ديوان عام المحافظة، استمراراً لفتح مزيد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 20%، للتخفيف عن المواطنين، استعداداً لحلول الشهر الكريم، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، والمهندس حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين بمطروح، وأنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح.

22 معرض «أهلاً رمضان» في مطروح

وتابع محافظ مطروح المواد الغذائية وتوافر سلع رمضان على مدار الشهر الكريم بكميات كبيرة داخل المعرض، والتأكد من جودتها وأسعارها المخفضة، مقارنةً بمثيلاتها في الأسواق، وذلك ضمن 22 معرضاً لبيع السلع الغذائية المخفضة على مستوى المحافظة، مع تأكيد الإعلان عن الأسعار والالتزام بها، والتواصل الدائم مع إذاعة مطروح الإقليمية، والصفحة الرسمية لمحافظة لاطلاع المواطنين.

لحوم طازجة في معارض مطروح

ونبه محافظ مطروح على ضرورة توافر جميع السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وسيتم متابعته بشكل مباشر لأعمال المعرض والمعارض الأخرى الجاري تجهيزها، خاصةً في المنطقة الطبية وعلم الروم، وأمام الديوان العام للمحافظة وغيرها، مع الدفع بسيارات القوافل التي ستجوب جميع المناطق يومياً، للتأكد من جودة السلع المعروضة، والالتزام بقيمة التخفيض المقررة، تيسيراً على المواطنين، وتلبية مختلف احتياجاتهم بأسعار مناسبة، خلال الشهر الكريم، موجهاً الشكر للغرفة التجارية ومديرية التموين والشركات التجارية المشاركة فى تقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.