خبير اقتصادي: شهادات الكربون تحقق الاستدامة وتقلل من الانبعاثات (حوار)

يأتي الاهتمام الدولي بقضية تغير المناخ، تزامنا مع بدء مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حول تغير المناخ COP27، بمشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات الدولية، التي اتخذت إجراءات تحفيزية، من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصناعية، لمواجهة التحديات المترتبة على تغيير المناخ، والحد من العوامل التي تساعد وتؤثر بشكل كبير جدا على تغيير المناخ.

وفي ظل اهتمام مصر بهذه القضية، وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، اتفاق إطاري مع البنك الزراعي المصري، وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون، والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

قال حسام عيد، خبير اقتصادي، ومحلل أسواق مال، في حواره لـ«الوطن»، إن هذه الاتفاقية بين شركة البورصة القابضة لتنمية أسواق المال، والبنك الزراعي ومجموعة ليبرا كابيتال، تهدف إلى تدشين منصة أفريقية لتداول شهادات الكربون، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

بداية.. ما هو الهدف من هذه الاتفاقية والاستفادة منها؟

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشاريع التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية وفي مجال الطاقة الخضراء، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة لتحفيز هذه الشركات للإستمرار في انخفاض انبعاثتها الكربونية.

ماذا تمثل شهادات الكربون بالنسبة للعالم ومصر؟

العالم يهتم بسوق تداول شهادات الكربون بشكل كبير، وأمام مصر فرصة جيدة لتصبح رائدة في هذا المجال، حيث تمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن العمل على تنفيذ المزيد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخصر.

ماذا تقدم شهادات الكربون للعملاء المصريين والأجانب؟

يسهم هذا النوع من الشهادات في توفير التكنولوجيا للعملاء المصريين والأجانب، وتقديم أحدث المنتجات، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كان رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، مع رؤساء بورصات جوهانسبرج وكوريا وماليزيا لمناقشة بدء إدارة البورصة في تدشين منصة طوعية لتداول وثائق الكربون وكذلك آليات التعاون مع تلك البورصات لدراسة تدشين مؤشر لقياس معدلات خفض الشركات للانبعاثات الكربونية، وتم الاجتماع والتنسيق أيضا مع رئيس وحدة المؤشرات ببولمبرج العالمية لبحث تدشين مؤشر لقياس مدى الالتزام الطوعي للشركات بالحد من الانبعاثات الكربونية.